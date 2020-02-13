CNN Türk'e çıkan CHP'lilere ihraç istemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, 6 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi gerekçelerle, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

KESİN İHRAÇ İSTEMİ

CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP, CNN Türk'ü boykot kararı aldı VİDEO