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CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

Termik santrallere filtre zorunluğunun konuşulduğu günlerde; CNN Türk'te filtrelerin fabrikalara maliyetinin haber yapılması tepki topladı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 10:34..
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CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

TBMM'den geçtiğimiz gün torba yasa içinde geçen kanunda, Türkiye'deki 15 termik santralin bacasına filtre takılması 2.5 yıl ertelendi.

Gelen tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise; 6 ay içinde termik santrallerin filtre takmak zorunda olduğunu açıkladı.

CNN'İN MALİYET HESABI

Filtre takılmamasının doğaya ve insana verdiği zarar ortadayken; CNN Türk'te dün yayınlanan haberde, termik santraller filtre takmak için üretimi durduracağını ve bunun da ekonomiye zarar vereceği açıklandı.

İnsan sağlığı üzerinden maliyet hesabının yapılması, özellikle sosyal medyada tepki çekti.

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi ViDEO

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

Aynı kanalda Güven İslamoğlu ise çevre ve doğa savunuculuğu üzerine yaptığı haberlerle savunuyor.

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

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