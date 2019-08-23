CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'de Manyas Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından belediye binası önünde vatandaşlara hitap etti.

KONUŞMANIN SONU EKRANA GELDİ

CNN Türk, CHP Lideri'nin konuşmasını ekrana getirmek için bir süre bekledikten sonra yayına girdi.

Bu sırada Kılıçdaroğlu konuşmasını noktalıyordu.

CHP Lideri, "Sağolun, var olun, Allah'a emanet olun" dedi ve canlı yayına son verildi.

CNN Türk'ün bu kısa yayını CHP'lilerin tepkilerinin yükselmesine neden oldu.

CNN Türk'ün Kılıçdaroğlu yayını kısa sürdü VİDEO



HERKESİ KUCAKLAYAN BİR SİYASET ANLAYIŞI

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Herkese eşit davranın dedik. 'Efendim bu mahalle bana oy vermedi, ben onların burnunda getireceğim.' Hayır, asla. Oy versin vermesin, nerede sorunu olan bir vatandaşımız varsa oraya gidecek ve sorununu çözeceksiniz. En büyük arzumuz budur. Yine söyledim, eğer bulunduğunuz kentte, mahallede, ilde, ilçede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. O çocuğun karnı doyacak, ailesi, annesi huzur içinde akşam yatağa yatıracak. Bizim siyaset anlayışımız bu, yeni bir siyaset anlayışı. Ayrımsız ve herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı.

ORTA DOĞU BATAKLIĞINDA NE İŞİMİZ VAR

Orta Doğu bataklığında bizim ne işimiz var? Allah aşkına bir Allah'ın kulu çıksın, Orta Doğu bataklığında Türkiye'nin ne işi var? Biz niye oraya girdik? Hangi gerekçeyle girdik? 'Efendim, oraya giriyoruz.' Niye girdik? Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıydı, birisi talimat verdi, girdi. Kendisine şu soruyu sordum: 'Seni Orta Doğu bataklığına hangi egemen güçler soktu?' Buradan, güzel bir ilçeden, güzel bir beldeden tekrar soruyorum: Seni Orta Doğu bataklığına hangi egemen güçler soktu? Bunun cevabını ben istiyorum. Hangi egemen güçler? Bizim Suriye ile bir sorunumuz yoktu. Bizim Mısır'la bir sorunumuz yoktu. Niye Mısır'la kavga ettik? Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi Mısır. Ben diyorum ki Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi. Vay efendim, 'Sen bayrağı biliyor musun? Gemilerimiz var orada, tanımıyor musun?' Sen meraklanma beyefendi, ben bayrağı senden çok daha iyi bilirim. Hele hele Gazi Mustafa Kemal'in partisinde, onun koltuğunda oturan bir genel başkana bayrak edebiyatı yapamazsın, milliyetçilik edebiyatı yapamazsın.





TANK PALET FABRİKASINI KATAR ORDUSUNA PEŞKEŞ ÇEKECEKSİN...

Şimdi ben Allah aşkına şu soruyu sorayım, ben sormayayım da kim sorsun: Arkadaş, Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıran kimdi? Şu sorunun cevabını istiyorum. Süleyman Şah Türbesi'ni hem mezarı hem bayrağıyla kendi topraklarından kaçırıp başka bir yere getiren kimdi? Şimdi bana kalkmış milliyetçilik edebiyatı yapıyor. 'Ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alırım' diyen kimdi? Şimdi kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor, 'Kıbrıs' diyor. Eğer bugün Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Ecevit'in sayesindedir. Sen 'milliyetçilik' diyorsun, hangi milliyetçilik? Sakarya'daki orduya ait Tank Palet Fabrikasını, Katar Ordusuna peşkeş çekeceksin, ben buna itiraz edeceğim, sen bana bayraktan söz edeceksin. Sen bana bayraktan söz edemezsin. O bayrak benim ruhumda, kalbimde, aklımda, mantığımda ve tarihimde var. Sen kim, milliyetçilik kim? Vatan sevmek başka bir şeydir, bayrağı sevmek başka bir şeydir, ona inanmak başka bir şeydir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

Bizi Doğu Akdeniz'de yalnızlığa ittiler, bunun adına da 'değerli yalnızlık' dediler. Ne değerli yalnızlığı? Ben söylemiyorum. Dolayısıyla biz bütün komşularımızla barış içinde olmalıyız. Suriye'yle de İran'la da Irak'la da Rusya'yla, Yunanistan'la, Bulgaristan'la herkesle barış içinde olmalıyız. Mustafa Kemal'in temel bir ilkesi vardır: Eğer birilerine bir şey söyleyeceksen önce bütün komşularınla barışı sağlayacaksın. Sana en yakından birisi ihanet etmemeli. Eğer sen komşularınla kavga edersen birisine bir şey söyleyemezsin. O nedenle savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal, savaşın zorunlu olmadıkça bir cinayet olduğunu kabul ediyor ve diyor ki 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırıldığı zaman Türkiye bağımsızlığını korur.' Biz bunu yapmak zorundayız."