CNN'e çıkan İranlı diplomat Amerika'yı tehdit etti

İran'ın yurt dışındaki tüm operasyonlarından sorumlu olan Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesi, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.

İran, Amerika'dan Kasım Süleymani'nin intikamını alacağını her fırsatta dile getiriyor, meydanlarda Amerika'ya lanet yağdırılıyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en gergin olduğu dönemde ülkede yayın yapan CNN, İran'ın BM Temsilcisi Majid Ravanch'yi ekrana çıkardı.

"ASKERİ BİR EYLEME CEVAP YİNE BİR ASKERİ EYLEMDİR"

İranlı diplomat, "Buna sessiz kalmayacağız, harekete geçmeliyiz ve geçeceğiz." dedi.

Bu ifadeler üzerine CNN muhabiri, "Askeri olarak harekete geçeceksiniz öyle mi?" diye sordu.

Ravanch ise, "Askeri bir eyleme cevap yine askeri bir eylemdir" diyerek tüm ülkeyi tehdit etti.