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CNN'in New York ofisinde bomba alarmı

CNN'in New York ofisinin bulunduğu Times Warner Center binası, telefonla yapılan bir bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

AA | 07.12.2018 - 08:13..
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ABD'nin en büyük yayın kuruluşlarından CNN'in New York ofisinin bulunduğu Time Warner Center binası, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

New York Polis Departmanının (NYPD) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Time Warner Center binasında polis soruşturması olduğu ve bu nedenle 8. ve 9. cadde arasındaki 58. sokağın hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Polis, çevredekilere bölgeden uzak durmaları ve yetkililerin açıklamalarını takip ederek hareket etmeleri çağrısında bulundu.

NYPD'den ilerleyen saatlerde yapılan ikinci bir açıklamada ise, "Binada henüz bir bomba tehdidine rastlamadık. Olay yerinde geniş kapsamlı bir arama yapıyoruz. Yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz." ifadesine yer verildi.

CANLI YAYIN BANT YAYINA GEÇTİ

CNN'den yapılan yazılı açıklamada da telefonla yapılan bir bomba ihbarı nedeniyle kanalın New York ofisi ve stüdyolarının tahliye edildiği aktarıldı.

Don Lemon'un sunduğu "CNN Tonight" adlı programın canlı yayında olduğu anlarda binada yangın alarmı çalması sonucu kanal canlı yayını durdurup bant yayınına geçti.

CNN'in New York ofisine geçen ay da CIA'in eski Direktörü John Brennan adına şüpheli bir paket gönderilmiş, bina bu nedenle tahliye edilmişti.

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