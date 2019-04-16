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Coachella nedir

Coachella, her yıl Kaliforniya'da düzenlenen müzik ve sanat festivali olarak açıklanıyor.

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Dünyanın çeşitli ülkelerinden müzikseverlerin katılımıyla Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella festivali, 1999'da Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından kuruldu.

6 GÜN SÜRÜYOR

Müzikseverlerin oldukça yoğun bir şekilde festivale ilgi göstermesi ve rağbet etmesi sonucu festival, o tarihten sonra geleneksel bir hal aldı. İlk yıl sadece 1 gün süren daha sonra iki güne yayılan festival, 2012’den beri cuma gününden başlayarak 2 hafta sonu yani toplamda 6 gün sürüyor.

Coachella nedir

FESTİVAL ETKİNLİKLERİ

AEG Live'ın bir iştiraki olan Goldenvoice tarafından organize edilen festivalde; rock, indie (alternatif müzik), hip hop ve EDM (elektronik dans müziği) sanatçıları sahne alıyor. Festivalde ayrıca sergiler ve  sanatın birçok farklı dalındaki sanatçılara da yer veriliyor.

Coachella nedir

2017 YILINDA REKOR KIRDI

ABD’nin ve dünyanın en kârlı, en ünlü ve en büyük festivallerinden biri Coachella, 2017’de 214 milyon dolar hasılatla rekor kırdı.

2003 yılından beri festival alanında, kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin veriliyor. Festival alanında, katılımcıların her türlü rahatlığı düşünülerek mobil tuvaletler, cafeler ve seyyar lokantalar var.

Coachella nedir

KIYAFETLER HAFTALARCA KONUŞULUYOR

Coachella, son yıllarda adeta bir moda festivali havasına da girdi. Festivale katılan ünlü isimlerin giyindiği kıyafet ve ayakkabılar, günlerce konuşuluyor.

Bu ünlü festivalin bilet fiyatları ise ortalama 400 ile 900 dolar arasında değişiyor.

Coachella'nın düzenleneceği tarih, genellikle nisan ayına denk geliyor.

Coachella nedir

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