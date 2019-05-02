Çobanlar arasında mera kavgası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde koyun otlatan çobanlar arasında mera arazisi kavgası çıktı.

Çıkan kavgada, göğsünden tabancayla vurulan 27 yaşındaki Remzi Kandal, yaralandı.





SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, iki mahallenin çobanları arasında mera arazisi nedeni ile başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, Remzi Kandal'ın göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kandal, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, Kandal'ı vuran şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.















