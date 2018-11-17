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Çobanlar, hayvan hırsızlarını yakaladı

Denizli'de çobanlar hayvanları çalmaya çalıştıkları iddia edilen hırsızları yakaladı. O anları kameraya çeken çobanlar hırsızları jandarmaya teslim etti.

İHA | 17.11.2018 - 15:29..
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Tavas ilçesi Kızılca Mahallesi’nde iddiaya göre, hayvan yetiştiricisi Muzzaffer Gebeşçi, cuma namazı için camiye giden çoban arkadaşı Hüseyin Arzıman’a ait hayvanların, tanımadıklarını kişiler tarafından götürüldüğünü fark etti.

HIRSIZLARI YAKALAYIP JANDARMAYA TESLİM ETTİLER

Gebeşçi durumu Arzıman ve diğer çoban arkadaşlarına bildirdi. Olay yerine gelen çobanlar, dağlık alana kaçan hırsızların peşine düştü. Mahalle halkının da yardım ettiği olayda hayvanları çalmaya çalıştığı öne sürülen A.T. dağlık alanda yakalandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, koyunları çalarken çobanların elinden kaçtığı iddia edilen M.K. ile şoför olduğu öğrenilen İ.E’yi yakaladı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan hırsızı yakaladıkları anları cep telefonlarıyla kayda alan vatandaşlar, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Hayvanlarını çalan hırsızı çobanlar yakaladı VİDEO

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