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Çobanların adı sürü yöneticisi olarak değişti

Erzurum Valisi Okay Memiş'in "Hayvancılıkla uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk" dedi.

DHA | 26.06.2019 - 20:19..
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Hayvancılığın bel ekmiği olan çobanlar, resmiyette Erzurum'da farklı bir isimle anılıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, kadınların çobanlarla evlenmek istememeleri nedeniyle çobanlık mesleğinin ismini sürü yöneticisi olarak değiştirildiğini belirtti.

Çobanların adı sürü yöneticisi olarak değişti

"SÜRÜ YÖNETİCİSİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nda projeleriyle dereceye girenlere sertifikaları verildi. Programların tanıtımından sonra konuşan Vali Okay Memiş, kadınların çobanlık yapanlarla evlenmediğini söyledi.

Vali Memiş, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu? Hekimler psikologlar hep şunu söylüyor: 'Doğaya çıkın, toprakla uğraşın'. Eksiklikler varsa devlet olarak biz giderelim ama biz köylerdeki yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yine gelip şehrin mekanlarından yararlanın ve tatilinizi yapın ama üretimden vazgeçmeyelim" dedi.

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