taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8251
Euro
6.3952
Altın
1522.79
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.08

Çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı

İstanbul'da yanında ayakta duran çocuğa direksiyon hakimiyetini veren şoför yakalandı. Şoförün ehliyetine el konuldu ve para cezası kesildi.

İHA | 30.08.2019 - 21:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı

İstanbul Bağcılar’da belediye otobüsü seferini yaptığı esnada bir yolcunun cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler tepki çekti.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Trafikte seyir halinde olan otobüs sürücüsü, direksiyonu çocuğa vererek aracı kullandırttı. Dakikalarca bu şekilde giden sürücü bir de cep telefonuyla oynayıp trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem çocuğun hem sürücüleri hem de yolcuların canını tehlikeye atan sürücü için polis ekipleri harekete geçti.

Otobüs soförü direksiyonu çocuğa bıraktı VİDEO

YAKALANDI

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, otobüsün plakasını tespit etti. Sürücüsünün de H.K. olduğunu belirleyen polis, adresini belirlediği şahsı yakaladı.

EHLİYETİ ALINDI

Şubeye götürülen sürücüye, (Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak) maddesinden 235 lira, (Trafik Güvenliği Ve Düzeni İle İlgili Diğer Yasak Ve Kurallara Uymamak) maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda 343 lira idari para cezası kesti. Ayrıca şahsın sürücüsü belgesi, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı.

2 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan sürücü, ‘Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır‘ maddesine adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Polis Merkezine teslim edildi.

Çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı

Çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı

Çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı

Çocuğa otobüs kullandıran şoför yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Batman'da bir genç kan davası nedeniyle öldürüldü

Batman'da bir genç kan davası nedeniyle öldürüldü

837
Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

Burcu Kıratlı Akçıl'ı sildi

173
30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

30 Ağustos töreninde Erdoğan-Kılıçdaroğlu tokalaşması

158
Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

Beren Saat Fransız DJ ile aşk yaşıyor iddiası

59
Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

Elazığ Keban'da semah heykeli açıldı

178
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

79
Mevlüt resmen Fenerbahçe'de

Mevlüt resmen Fenerbahçe'de

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir