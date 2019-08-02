Çocuğa tekme atmıştı, o kişi yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan alışveriş merkezine gelen bir ziyaretçi tarafından çekilen görüntüler, büyük tepkilere yol açmıştı.

Sosyal medyaya yüklenen görüntüde, bir şahsın kucağına aldığı çocuğu önce yere bırakıp sonra da tekmelediği, bu olayı gören başka bir ziyaretçinin de şahsa tepki gösterdiği görülmüştü.

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EMNİYETTE SORGULANDI

Olayın ardından Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Polis ekipleri, kısa sürede babası olduğu anlaşılan söz konusu kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki kişi sorgu için emniyete götürüldü.

SERBEST KALDI

İfadesi alınan baba, serbest bırakıldı. Savcılık, soruşturmayı sürdürürken, çocuğun babasının yabancı uyruklu olduğu ve Türkiye'ye tatil için geldiği belirlendi.

AİLE VE ÇOCUKLA GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, basında çıkan haberler üzerine ailenin evine gitti. Müdürlük yetkililerinin, aile ve çocukla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.