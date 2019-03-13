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Çocuğu boks makinesi yerine koyup dövdü, tutuklandı

Sevgilisinin eski sevgilisini parkta cebine 1 lira bırakıp, saatlerce darbeden ve bunu da videoya çeken genç ile arkadaşı tutuklandı.

İHA | 13.03.2019 - 09:48..
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Adana Toros Mahallesi Hayal Park'ta iddiaya göre, 8 Mart gecesi spordan çıkıp evine giden 16 yaşındaki Musa Anıl B.'nin önü, kısa süre sevgili olduğu Ş.E.'nin yeni sevgilisi 17 yaşındaki K.T. tarafından kesildi.

Çocuğu boks makinesi yerine koyup dövdü, tutuklandı

UZUN UZUN DÖVDÜ

K.T., Musa Anıl B.'yi darbetmeye başladı. Bu anları, K.T.'nin yanında bulunan arkadaşı 16 yaşındaki B.G. de videoya almaya başladı. K.T.'den saatlerce dayak yiyen Musa Anıl B.'nin gözlüğü kırılıp, sol gözü şişti ve yüzünde kızarıklıklar oluştu. K.T., "Sana yeter mi bu kadar, aldın mı dersini? Sana burada şöyle bir vururum, bayıltırım, öldürürüm diye korkuyorum. Ama hak ediyorsun. Sen benim boks makinesinde rekorumu biliyor musun? Ben boks makinesinde 962 basıyorum. Şimdi seni boks makinesi yapıyorum. Bakayım rekorumuz kaç olacak? Boks makinesi para ile çalışıyor." diyerek, çocuğun cebine 1 lira koyup uzun süre dövdü.

Çocuğu boks makinesi yerine koyup dövdü İZLE

ŞİKAYETÇİ OLUNCA POLİS HEMEN YAKALADI

Yere düşen genci dövmeye devam eden K.T. ve arkadaşı olay yerinden ayrılırken, Musa Anıl B. de evine gitti. Anne Elvan A., çocuğunu bu halde görünce hemen polise giderek şikayetçi oldu. Musa Anıl B., Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinde Hayal Park'ta daha önceki kız arkadaşının yeni sevgilisinin kendisini darbettiğini, cebinden de 80 lira parasını aldığını söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Olayın ardından harekete geçen polis, zanlı K.T. ile B.G.'yi yakaladı.

Çocuğu boks makinesi yerine koyup dövdü, tutuklandı

KULAĞI DUYMADI, UYUYAMADI

Zanlılar, yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlı K.T. ile B.G., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "nitelikli yağma, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın mağduru Musa Anıl B., zanlıların tutuklanması üzerine, "Olaydan sonra kulağım duymadı, uyuyamıyordum, birkaç gün dışarı çıkmadım. Ama bana bunu yapanların yanına kâr kalmadı. Polis onları yakaladı, zanlılar tutuklandı." dedi.

Çocuğu boks makinesi yerine koyup dövdü, tutuklandı

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Anne Elvan A. ise, "Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. O çocuklara ve ailelerine de üzülüyorum. Ama oğluma yapılan cezasız kalmadı. Bunun için polislere, savcılara, hakimlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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