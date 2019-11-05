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Çocuğu korumak isteyen memuru vatandaşlar yanlış anladı

Batman'da korktuğu için ağlayan 11 yaşındaki çocuğu bırakmayan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 12:27..
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Batman Valiliği, 11 yaşındaki bir çocuğun polis tarafından karakola götürülmesine ilişkin sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerde, araçların camlarını silen bir çocuğun polisler tarafından gözaltına alınmaya çalışıldığı ve çevredeki vatandaşların olaya tepkisi yer aldı.

BATMAN VALİLİĞİ'NDEN TRAFİK VE İSTİSMAR AÇIKLAMASI

Çevredekilerin uyarılarına rağmen korktuğu için ağlayan 11 yaşındaki M.Y.’yi bırakmayan polis memurunun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan Batman Valiliği, çocuğun trafiği tehlikeye attığını ve istismara maruz kalmadan koruma altına alındığını ifade etti.

Çocuğu korumaya çalışan polis yanlış anlaşıldı İZLE

AİLEYE CEZA KESİLDİ

Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 03.11.2019 pazar günü saat 21:00 sıralarıda kavşak, caddelerde ve sokakta çalışan/çalıştırılan/dilendirilen ve suça sürüklenen çocuklara yönelik rutin yapılan denetimlerde dört çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir. Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Olay yerinde çocuğun korkmasından dolayı çevrede bulunan ve konuya vakıf olmayan vatandaşlar, konuya müdahil olmalarına engel olunmuştur. Vatandaşlara konunun aktarılması üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılarak, kimliği daha sonra tespit edilen M.Y. isimli çocuk, ailesine gerekli cezai işlem uygulanması ve teslimi amacıyla Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir."

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