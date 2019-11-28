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Çocuğu kurtaran polis çeyrek altınla ödüllendirildi

İntihara kalkışıp denize atlayan 12 yaşındaki E.Ö.'yü kurtaran polis memuru Tuna Akın'a, çeyrek altın hediye edildi.

DHA | 28.11.2019 - 17:41..
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Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Reis Mahallesi Kadınlar Plajı iskelesinde kız çocuğu E.Ö.'nün intihara kalkıştığı ihbarını aldı.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hareket geçen ekipler, bölgeye gittiklerinde küçük kız, ailevi sorunları olduğunu ve bu nedenle intihar edeceğini söyledi. Polisin ikna çabaları sonuç vermedi, E.Ö. denize atladı.

Çocuğu kurtaran polis çeyrek altınla ödüllendirildi

POLİS KURTARDI

Bu sırada polis memuru Tuna Akın, çocuğun ardından denize atladı. Akın'ın denizden çıkarttığı E.Ö., gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

ÇEYREK ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Bilen, kız çocuğunu kurtaran polis memuru Tuna Akın'ı tebrik edip, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Çocuğu kurtaran polis çeyrek altınla ödüllendirildi

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