Çocuğuna içki içirilen baba konuştu

Bursa’da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve kocası, polis tarafından Uşak’ta gözaltına alındı.

BABA İLK KEZ KONUŞTU

Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Yaşananlardan sonra ise acılı baba Serkan Dökmeci, ilk kez konuştu.

"ALKOL İÇİRİLDİĞİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Yaşadığı olayla tesadüf eseri karşılaştığını söyleyen Serkan Dökmeci, "Zaman zaman kızım yanıma geldiğinde, zararlı programlar var mı diye videolara fotoğraflara bakıyordum. İlk olarak ufak çocuğun, mama sandalyesinde babası tarafından alkol içirildiğini gördüm. Tabii bunu görünce şoke oldum. Bundan sonra kızım her geldiğinde telefonunu kontrol ettim. En son Bursa'ya geldiğinde kendi kızımın da rakı kadehiyle fotoğraflarını gördüğüm için annesine, avukatım aracılığıyla çağrı mektubu gönderdim. Gelmeyeceklerini söylediler. Benim de yapacak bir şeyim kalmayınca savcılığa başvurdum." dedi.

"KIZIMIN ONLARLA KALMASINI İSTEMİYORUM"

Çocuğunu yanına almak istediğini ifade eden Serkan Dökmeci, "Çocukları kandırıyorlar, programlar indiriyorlar, kızımın telefonunu kontrol ediyordum. Özellikle ufak çocuğa rakı içirildiği görüntüleri görünce, kızım her geldiğinde telefonunu kontrol ettim. Kızımın da rakı kadehiyle fotoğrafını göreceğim aklımın ucuna gelmiyordu. Sonuçta annesi orada, onlara emanet etmişiz. Ama ben artık kızımın onlarla yaşamasını istemiyorum. Zaten yıllarca kızımı göremedim, icra kararlarıyla gittim hep. 10 yıla yakın askıda kalan görüş günlerim vardı. Bir yıldır kızımla sık sık görüşüyoruz ve daha öncesinde de başka bir şey oldu mu bilmiyorum. Kızımın kesinlikle onlarla kalmasını istemiyorum. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum, kızımın bana verilmesini istiyorum." diye konuştu.

Çocuklara içki içirilen görüntüleri ortaya çıkartan baba konuştu VİDEO



VELAYETİ ANNEYE VERİLMİŞTİ

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Boşanan çiftin 2007 yılında dünyaya gelen kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi.

Serkan Dökmeci'den ayrılan Y.Ç., bir çocuğu bulunan A.Ç. ile Uşak'ta evlendi.