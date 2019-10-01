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Çocuğuna terlik fırlatan anneye para cezası

Eskişehir'de 9 yaşındaki çocuğuna terlik fırlatıp dişlerini kırdığı iddia edilen anne, 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

İHA | 01.10.2019 - 14:09..
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Çocuğuna terlik fırlatan anneye para cezası

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık F.T. ve eşi E.M.T. ile avukatlar katıldı.

Tutuksuz yargılanan anne F.T., karar öncesi son savunmasında suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

"ZATEN YENİ DİŞLERİ ÇIKACAKTI"

Olayın kaza sonucu yaşandığını savunan F.T., şu ifadeleri kullandı: "O zaman 7 yaşlarında olan oğlum M.K.T. ve 3 yaşında olan oğlum ile üçümüz yastık fırlatmaca oynuyorduk. Bazı yumuşak peluş oyuncakları da birbirimize atıyorduk ancak oğlum M.K.T. terliğe yöneldi ve terlikleri bize atmaya başladı. Ben de 'Oğlum onu atmak olmaz bırak' dedim. Attığı terliği yan tarafa doğru atarken, oğlum da terliği kapmak için hamle yaptı. Benim attığım terlik hata ile üst dudağına geldi ve üst iki dişi de bunun sonucu darbe alarak çıktı. Bu iki dişi zaten üst süt dişleriydi. Zaten çıkacak ve kökünden yeni dişleri gelecekti."

7 BİN 500 LİRA CEZA

Mahkemenin hakimi, sanığa 375 gün adli para cezası verilmesine hükmetti. Söz konusu cezanın maddi karşılığının, 7 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de 20 Haziran 2018'de E.M.T., evine geldiğinde büyük oğlunun dişlerinin kırıldığını görünce şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine hakkında dava açılan anne F.T.'nin attığı terliğin, "silah" sayıldığı belirtilmişti. Boşanma sürecine giren çift, daha sonra ayrı evlerde yaşamaya başlamıştı.

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