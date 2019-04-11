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Çocuğunu AVM'ye terk eden anneye 3 yıl hapis istemi

Bursa’da 4 yaşındaki oğlu Hamza’yı bir AVM’nin oyun alanına bırakıp kayıplara karışan anne hakkında 3 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

İHA | 11.04.2019 - 11:40..
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Bursa’da Gamze Nur E. isimli genç kadın 4 yaşındaki oğlu Hamza’yı cebine koyduğu notla birlikte bir AVM’nin oyun parkına bırakıp kayıplara karıştı.

AVM’deki güvenlik görevlilerinin fark ettiği Hamza, polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili yapılan incelemelerde Gamze Nur E.’nin kimliği ve kaldığı yer tespit edilerek gözaltına alındı.

"TEK ÇAREM BUYDU"

Cebine kendi el yazısıyla yazdığı notu bırakan annenin, oğlunun yurda verileceğini bildiği ifade edilen iddianamede pişman olduğunu söylediği sözleri de kaydedildi.
"Çok zor durumdayım, kimsem yok, ona bakamıyorum, tek çarem buydu. Bir başıma yapabildim. Kendime bakamıyorum. Onu da perişan etmek istemiyorum. Nasıl insan bu demeyin. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, İyiliği için mecburdum, Allah onu korusun. Hayat gülerse bir gün bende çocuğuma kavuşurum" yazılı notu iddianemede yer aldı.

3 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianameye göre anne hakkında, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal' ve 'Terk etme' suçlarından toplam 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Anne Gamze Nur E., önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak.

Çocuğunu AVM'ye terk eden anneye 3 yıl hapis istemi

Çocuğunu AVM'ye terk eden anneye 3 yıl hapis istemi

Çocuğunu AVM'ye terk eden anneye 3 yıl hapis istemi

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