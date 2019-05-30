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Çocuğunu dondurma yemedi diye dövdü gözaltına alındı

Dondurma yemediği için 3 yaşındaki çocuğunu döven anne gözaltında.

DHA | 30.05.2019 - 20:34..
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Çocuğunu dondurma yemedi diye dövdü gözaltına alındı

Bursa'da bir marketin önünde, 3 yaşındaki kızı L.B.'yi, dondurmasını yemediği için döven, saçını çekip, boğazını sıkan ve sosyal medyada tepkileri üzerine çeken anne S.B.(36), Nilüfer ilçesindeki evinde polis tarafından gözaltına alındı.

Çocuğunu dondurma yemedi diye dövdü gözaltına alındı

KIZI İÇİN DARP ANNE İÇİN SAĞLIK RAPORU

Polis ekipleri, anne S.B., ile darp ettiği kızı L.B.'yi sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada L.B. için darp raporu, gözaltındaki anne S.B. için de sağlık raporu alındı.

Anne L.B.'nin hastaneye getirildiği sırada şapka ve gözlük takarak kameralardan gizlenmesi dikkat çekti. Anne ve kızı daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bursa'da 3 yaşındaki kıza dondurma dayağı

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