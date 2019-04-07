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Çocuğunu göremeyince intihara kalkıştı

Antalya'da, eşinin çocuğunu göstermediği iddiasıyla pansiyonun 3'üncü katında intihara kalkışan şahıs, polisler tarafından yakalanarak kurtarıldı.

İHA | 07.04.2019 - 14:41..
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Tekin A., bir pansiyonun 3. katında balkona çıkarak intihara kalkıştı.

POLİS KURTARDI

Şahsın balkon demirlerinden dışarı çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine ambulans, itfaiye ve emniyet güçleri olay yerine geldi. Çevre güvenliğini alan asayiş ekipleri, Tekin A.'nın yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Balkon demirlerinin dışında bulunan Tekin A.'ya yaklaşan bir polis, şahsı bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Tekin A., diğer polislerin de yardımıyla balkonun içine alındı.

ÇOCUĞUNU GÖREMEDİĞİ İÇİN İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Tekin A.'nın karakoldaki ifadesinde, Taşağıl Mahallesi'nde yaşayan eşinin çocuğunu göstermediğini, bundan dolayı intihara kalkıştığını söylediği bildirildi.

Çocuğunu göremeyince intihara kalkıştı

Çocuğunu göremeyince intihara kalkıştı VİDEO


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