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Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı

Çorum'da caddede yürüyen bir kadın, yolda bir başka kadının kucağında gördüğü çocuğu, 'Bu çocuk benim' diyerek almak isteyince kavga çıktı.

DHA | 30.07.2019 - 10:52..
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Bir süre önce Çorum’da yetiştirme yurduna verilen erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplendi. Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı.

"ÇOCUĞUMU BANA VERİN"

Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise 'çocuğumu bana verin' diyerek tepki gösterdi, taraflar arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine caddeye polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kadınlar, polis merkezine götürüldü.

Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı ViDEO

Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı

Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı

Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı

Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı

Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı

Çocuğunu koruyucu ailesiyle gören kadın kavga çıkardı

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