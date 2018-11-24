Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü çocuğu ezdi

Kırıkkale'de yaşanan kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, 11 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

KIRMIZI IŞIK İHL A Lİ CANA M Â L OLUYORDU

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Pehlivanlı Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmekte olan anne, 11 yaşındaki çocuğu Bilal Mert K.'nin elini bıraktı. Karşı kaldırıma tek başına geçen anne ve baba, çocuğunun karşı yoldan tek başına geçmesini bekledi. O sırada yaya yolundan koşarak karşıya geçmekte olan çocuğa, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğunun elini bıraktı, kırmızı ışıkta otomobil çarptı VİDEO

