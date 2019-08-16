Çocuk dolu ülke Nijer'e gittik

Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Nijer'e İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ekibiyle birlikte gittim. Bayram zamanı kurban kesimi için bağışçıların desteklerinin ulaştırıldığı ülkede, İHH ekibinin yaptığı olağanüstü çalışmalara şahit oldum.

İlk olarak Serdar abi (Serdar Yılmaz, İHH Nijer Bölge Koordinatörü) bizi havalimanında karşıladıktan sonra, 'Afrika sıcağı' dedikleri şeyin ne olduğunu anladık.

Sıcak ve kurak iklim tanımlamasının tam karşılığı Nijer'de, yılın en yağışlı (gündüzleri hiç ıslanmadık) döneminde ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yola koyulduk.

NİJER HÜKÜMETİNİN ULAŞMADIĞI İNSANLARA İHH ULAŞTI

Yardımların ulaşması için aylar öncesinden Serdar abi ve ekibinin yaptığı çalışmaları, projeleri gördüğümde büyük şaşkınlık duyuyorum. İHH ekibi aylar boyu yardım için köy köy dolaşmış. Gidilen köyler oldukça uzak ve aslında sizin bildiğiniz anlamda yol yok. Nijer hükümetinden herhangi bir memurun bir kez bile uğramadığı, paranın insanlara ulaşmadığı köylere İHH ekibi ulaşıyor.

AYNI SUDA YIKANIP AYNI SUYU İÇMEK ZORUNDALAR

Komün yaşamın olduğu köylerde ortalama 5-10 ev var. Açılan su kuyularının başında bekleyen insanlar şanslı. Çünkü su kuyularının olmadığı yerlerde, yağmur suyunun oluşturduğu birikintide çamaşırlarını, çocuklarını ve kendilerini yıkayan insanlar var. Yıkanma işlemi bittikten sonra bulanan suyun çökmesi bekleniyor ve sonra o su içmek için kullanılıyor.

TEK TİP BESLENME

Su sorunu bir tarafa yiyecek olayı da oldukça sıkıntılı. Türkiye'de kuş yemi olarak bilinen mil bu topraklardaki insanların suyla birlikte en önemli yaşam kaynağı. Nijer'in ülke olarak bir yemek kültürü yok. Çünkü ülkede mil, biraz pirinç ve biraz mısır dışında yetişen bir şey yok. Nijer toprak olarak Türkiye'den büyük bir ülke ancak ülkenin sadece yüzde 3'ünde tarım yapılabiliyor.

İnsanlar yenilebilir olan her şeyi yiyerek hayatta kalıyor.

İNSANLAR OKUMA YAZMA BİLMİYOR

Ülkede gördüğünüz 5 insandan 4'ü okuma-yazma bilmiyor. Eğitim durumunun bu denli kötü olduğu Nijer dünyanın en genç nüfusuna sahip.

HER YER ÇOCUK

Şehirde ya da köyde, Niamey'de ya da Dosso'da her yerde çocuk var. Bir şeker vermek için elinizi uzattığınız 2 çocuğun sayısı bir anda 20-30 olabiliyor.

ÜLKEDE TRAFİK LAMBASI YOK

Trafik lambasının olmadığı başkent Niamey'den Dosso'daki köylere yolculuk ederken etraftaki insanları seyre dalıyoruz. Murat abi (İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Yılmaz) bir an durup, "Bu ülke için bir makale yazılacak olsa başlığı 'Terlik ve çocuk' olurdu." diyor.

Çünkü etrafımızdaki her insan istisnasız terlikle dolaşıyor ve çok sayıda çocuk var. Çocuklara İHH ekibinin ulaştırdığı şeker, içecek, giyecek gibi yardımlar var. O çocuklar için beyaz ve farklı gördüğü insanlara dokunmak, elini sıkmak yeterli. Bir şeker uzattığınızda ise ne denli mutlu olduklarını görseniz dünyaları verirsiniz. Bu yüzden İHH ekibinin çalışmaları düşündüğünüzden çok daha büyük bir öneme sahip.

SADECE BAYRAMDA 60 BİN İNSANA ULAŞILDI

Bayramın ilk 2 gününde İHH ekipleri Nijer'de 35 bölgeye yardım götürdü. Hayırseverlerin Nijer'e yaptığı bağışlar 60 bin insana ulaştı.

FRANSIZ SÖMÜRDÜ

Fransız sömürgesinden 1960 yılında kurtulurak bağımsız olduğu söylenen Nijer'de her yer Fransızca tabelalarla dolu. Eğitim dili Fransızca. Yerin üstüde meyve ve sebzenin yetişmediği Nijer aslında yer altı konusunda oldukça şanslı bir ülke. Ancak ülkenin sahip olduğu uranyum, petrol ve altın gibi kaynakları hala kim kontrol ediyor dersiniz.

Halk Fransa'ya yönelik tepki göstererek, "Bu kaynaklar bizim." dediğinde ülkede iç karışıklık başlıyor. Ülkede Fransızların misyonerlik faaliyetleri de oldukça yaygın. Yüzde 98'i Müslüman olan Nijer'de insanları dönüştürmek adına çalışmalar yapılmış.

İHH PROJELERİ ÇOK ÖNEMLİ

İHH ekipleri toplanan bağışlarla bölgede mescid, cami, okul, sağlık ocağı gibi projeleri gerçekleştiriyor. Fransa dayatmaları altındaki bir ülkede bu çalışmalar büyük önem taşıyor.

DOMATESİN KİLOSU 16 DOLAR, NASIL DOMATES YESİNLER ?

Başkent Niamey'e döndüğümüzde fiyatları görebilmek adına şehrin bir kaç elle tutulur marketi arasındaki yerde domatesi fiyatı gözüme çarpıyor. Köylerde zaten para kazanan hatta para kullanan insan sayısı çok az. Niamey'de bir memur ortalama ayda 100 dolar kazanıyor. Ayda 100 dolar kazanan insanların yaşadığı Niamey'de domatesin kilosu 16 dolar.

1 kilo portakal almak isterseniz 15 dolar, 1 litre süt için ise 2.7 dolar ödemeniz gerekiyor.

Yani ülkede çok zengin olan küçük bir sınıf dışında buralara gelip alışveriş yapan yok. Zaten bu yüzden Nijer dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Dünyanın en yoksul ülkesi deseler de siz inanmayın tabii. Dünyanın en güzel, en iyi yürekli insanlarına sahip oldukları için varlıklılar. Buraya geldim ve bizzat gördüm; çocukların kalbi altından.