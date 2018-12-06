Çocuk dostu kitap listesine 26 yeni eser eklendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Bakanlık tarafından çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi başlığı altında çalışmalar sürdürülüyor.

KİTAPLIKLAR OLUŞTURULACAK

Çalışmayla, özellikle, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin satın alacakları kitaplara yol gösterici olunması ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan 0-6 yaş grubu çocuklara da kitaplıklar oluşturulması amaçlandı.

26 YENİ KİTAP

Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda, 0-6 yaş çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 222 çocuk kitabına, devam eden çalışmalarla 26 kitap daha eklendi. Bugüne kadar belirlenen 248 kitabın yer aldığı liste, devam eden incelemelerle güncellenecek

LİSTEYE EKLENEN KİTAPLAR

Listeye eklenen 26 kitaptan bazıları şöyle, "Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız, Orman Orkestrası, Kedi Tırmık ve Sevimli Dostları, Şekillerle Dünyamız, Bay Hapşırık, Benim Canım Ailem Benim Küçük Kardeşim, Bu Kış Kimse Üşümeyecek, Çevremize Özen Göstermek, Uyurgezer Fil, Dönen Tekerlekler, Hareketli Tren, Deniz Ne Kadar Derin?, Kırmızı Kanatlı Baykuş, Aç Tırtıl, Kafası Karışık Bukalemun, Karlı Bir Gün, Sevimli Ördekler, Minik Ayıcık Nerede?, Gökyüzü Ne Kadar Yüksek?, Kelebek."

MİLLİ - MANEVİ DEĞERLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLİYOR

Başlatılan çalışmayla, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan kriterler çerçevesinde, 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak çocuk kitapları titizlikle inceleniyor.

Çalışma grubu kitapları, ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından değerlendiriliyor.

Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görselleri kullanıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

TİTİZ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor.

Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi de ön eleme kriterleri arasında bulunuyor.

Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasına alınıyor.

DİL BİLGİSİ KURALLARINA UYUMUNA BAKILIYOR

Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların faklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat ediliyor.

Kitaplar, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkısı açısından yapılan değerlendirmelere ek olarak dilbilgisi kuralları açısından da inceleniyor.

Çalışmalar sonucu oluşturulan listenin, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi bekleniyor.

Bakanlığın internet sitesinden, 0-2 yaş ve 3-6 yaş olarak iki ayrı başlık altında hazırlanan listeye ulaşılabiliyor.