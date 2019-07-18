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Çocuk edebiyatına yeni bir soluk: Kefi’nin Maceraları

Seda Öğretir’den, Kefi’nin Maceraları serisi çocuklar için yeni bir heyecan, yeni bir macera…

Özel İçerik | 18.07.2019 - 13:56..
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kefinin maceraları

NTV ana haber sunucusu Seda Öğretir, kısa bir süre önce bir çocuk kitabı serisiyle çocuk edebiyatına yeni bir soluk getirdi. İki kitaptan oluşan setin ilki, “Uçan Balık Kefi”, bir inci kefali olan Kefi’nin zorlu göç yolculuğunu anlatıyor. İnci kefalleri göç yolculuğunu şiddetli akıntının tersine doğru yaptıklarından işlerini kolaylaştırmak için zıplıyor ve adeta uçarak ilerliyorlar. Tabi bu sırada martılardan ve avcılardan korunmak zorundalar.

Kefi'nin Maceraları - Seda Öğretir

(Seda Öğretir)

İkinci kitap, “Kefi Tarihin Peşinde”, Kefi’nin Van Gölü’ndeki bir batığı keşfetmesiyle başlıyor ve ucu Urartulara dek uzanan bir maceraya atılıyor…

Kefi'nin Maceraları - Seda Öğretir

UÇAN BALIK KEFİ

Kefi, Van Gölü’nde yaşayan bir inci kefali. Kendi hem meraklı, hem heyecanlı, hem de maceracı bir balık. Kefi’nin Maceraları’nda neler yok ki! Kefi kimi zaman tarihin gizemlerinin peşine düşüyor, kimi zaman da yaşam döngüsünün bir parçası olan zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Tüm bu maceraları yaşarken dostluktan, yardımseverlikten ve sevgiden asla vazgeçmiyor…

Uçan Balık Kefi

Seda Öğretir

Altın Kitaplar

S.: 32

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Kefi'nin Maceraları - Seda Öğretir

KEFİ TARİHİN PEŞİNDE

Yine dostluktan, yardımseverlikten ve sevgiden vazgeçmeyen Kefi, tarihin peşine düştüğü bu macerada, Van Gölü’ndeki bir batığı keşfediyor. Tarihin izlerinde yolculuğa çıkan Kefi’nin yolu, Urartulara kadar uzanıyor…

Kefi Tarihin Peşinde

Seda Öğretir

Altın Kitaplar

S.: 32

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

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Damla Karakuş

[email protected]

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