Çocuk gaspçılar, Suriyeli genci bıçakladı

Motosikletle gezinti yapan Tevfik El Ali ve yanındaki arkadaşının önü, yine motosikletli olan 4 kişi tarafından kesildi. Grup, Tevfik El Ali ve arkadaşından cep telefonlarını ve paralarını istedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

El Ali direnince iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında 15 yaşındaki H.Y., Tevfik El Ali'yi bıçakla göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan El Ali, arkadaşının çağırdığı ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tevkif El Ali, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan H.Y. ile yanındaki arkadaşları K.Y., B.O. ve A.M.'yi, saklandıkları evde suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Şüpheliler, yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.