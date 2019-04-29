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Çocuk istismarcısını vatandaş yakaladı

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi

DHA | 29.04.2019 - 15:28..
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29 yaşındaki Mehmet D., iddiaya göre mahallede bir kız çocuğunu markete gitme bahanesiyle yanına çağırdı. Şüpheli, kız çocuğunu bir apartmanın zemininde cinsel tacizde bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Küçük kızın çığlıkları üzerine apartmana yönelenleri fark eden Mehmet D., kaçmaya başladı. Vatandaşlar kısa kovalamacanın ardından yakaladıkları şüpheliyi tekme tokat dövmeye başladı. Şikayet üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından dövülen taciz şüphelisini önce hastaneye götürüp tedavi ettirdi, ardından gözaltına alıp, sorgulamak üzere karakola götürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocuk istismarcısını vatandaş yakaladı

Çocuk istismarcısını vatandaş yakaladı

Çocuk istismarcısını vatandaş yakaladı

Çocuk istismarcısını vatandaş yakaladı

Çocuk istismarcısını vatandaş yakaladı

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