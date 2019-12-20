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Çocuk istismarı davasında 12 yıl 11 ay hapis cezası

Eskişehir'de 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan berber, 12 yıl 11 ay hapis ile cezalandırıldı.

İHA | 20.12.2019 - 03:44..
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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen istismar davasının karar duruşmasına, tutuklu sanık İ.Y. (49), mağdur M.D.'nin (8) yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.Y., "Olay günü çocuğa saçlarının çok güzel olduğunu, kestirmemesini söylemiştim. Başını okşadım. Etraf karanlık olduğu için köpekler çocuğa saldırır endişesiyle arkasından baktım. Bakkala girdi, çıktı. Tekrar dükkanımın önünden geçerken kolundan tuttum, evlerinin olduğu sokağa kadar götürdüm. Bir yere götürme niyetim yoktu." şeklinde savunma yaptı.

"KARŞILIĞINDA 1 LİRA VERMİŞ"

Mağdur M.D.'nin babası K.K. ise olay günü berberin çocuğunu bir eve sokmaya çalıştığını ifade ederek, "Yunus Emre Devlet Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi'ndeki çocuğumun beyanı var. Kendisini dükkanında taciz etmiş ve karşılığında 1 lira vermiş. Oğlum berberin kendisini boynundan öptüğünü de bana söyledi. Bu olay bir çok kez olmuş. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

TOPLAM 12 YIL 11 AY HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Mahkeme heyeti tutuklu İ.Y.'yi 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl 5 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı.

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