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Çocuk sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

Bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kazadan sonra vatandaşların ganyan bayiinde iddia oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

İHA | 18.03.2019 - 21:10..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde kaza meydana geldi. İş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir sokakta esnaflardan birinin kapıdaki arabasının anahtarını alan çocuk, araca binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra aracı çalıştıran çocuk, arabayı sürmek istedi.

Çocuk sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

YARILALARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Araç sürmeyi bilmeyen çocuğun hareket ettirdiği araç, kısa süre sonra yakındaki ganyan bayiine daldı. İş yerinin kapısında oturan bir genci de altına alarak ezen çocuk, olayın şokuyla araçtan inip koşarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine akın etti. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çocuk sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı

İDDİA OYNAMAYA DEVAM ETTİLER

Kazanın ardından vatandaşların ganyan bayiine dönüp kaldıkları yerden kupon doldurmaya devam etmeleri dikkat çekerken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çocuk sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaralandı




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