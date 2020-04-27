Suudi Arabistan'da çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezası kalktı

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni çıkarılan Kraliyet kararnamesiyle çocuk yaşta işlenen suçlar için idam cezasının kaldırıldığını duyurdu.

İDAM YOK, 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Komisyon Başkanı Avvad bin Salih el-Avvad, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kararnameyle reşit olmayan yaşta işlediği bir suçtan ötürü ölüm cezası verilen kişi idam edilmeyecek, ancak 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek."

KIRBAÇ BAZI SUÇLAR İÇİN KALKTI

Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde, işlenen bazı suçlar için kırbaçlama cezası kaldırılarak yerine hapis cezası getirilmişti.