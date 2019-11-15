taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7464
Euro
6.342
Altın
1464.86
Borsa
104872.86
Gram Altın
270.625
Bitcoin
49780.69

Çocuk yuvasına bulaşık makinesi alarak uzlaştılar

Samsun'da 'basit yaralama ve tehdit' suçlarından adliyelik olan taraflar, 'çocuk yuvasına bulaşık makinesi ve ütü alınması' şartıyla uzlaştı.

İHA | 15.11.2019 - 15:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Samsun'da Ender Kaya (26) adlı genç hakkında kayınvalidesi, baldızı ve bacanağı arasındaki anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada yapılan şikayet üzerine 'basit yaralama ve tehdit' konusunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyası uzlaştırma savcılığı tarafından tarafların barışıp anlaşmaları için uzlaştırmacı Arslan Üner'e verildi.

Çocuk yuvasına bulaşık makinesi alarak uzlaştılar

YUVAYA BEYAZ EŞYA ALDI

Arslan Güner devreye girerek, her iki tarafla görüşüp, taraflar hakkında dava açılıp mahkemede yargılanmaları yerine barışmalarını talep etti. Karşı taraf Ender Kaya'nın çocuk yuvasına bulaşık makinesi alması halinde uzlaşarak şikayetten vazgeçeceğini söyledi. Ender Kaya da bu teklifi kabul ederek, Samsun Valiliği Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'ne 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet ütü alarak uzlaşmacı Arslan Üner ile beyaz eşyaları yuvaya teslim etti.

Çocuk yuvasına bulaşık makinesi alarak uzlaştılar

"ÇOCUKLARIMIZA ALDIK"

Ender Kaya, "Başımıza böyle bir olay geldi. Biz bu olayda haklı-haksız aramıyoruz. Bu beyaz eşyayı çocuklarımıza aldık. Mutluyuz, sevinçliyiz. Böyle bir şey hediye almak herkese nasip olmaz. Allah bize böyle bir şey nasip etti. Ben de bir babayım." dedi. Uzlaştırmacı Arslan Üner ise "Taraflar son derece olumlu bir adım attılar. Bu tür paylaşımların artması toplumun arasındaki birlikteliği sevgiyi yayacak. Olay sadece suç veya suçlu neticesinde değil de barışın çoğalmasına fayda vereceği için hepimiz kazançlı çıkacağız. Uzlaştırmacı kurum olarak sosyal yaraları pansuman etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocuk yuvasına bulaşık makinesi alarak uzlaştılar

Çocuk yuvasına bulaşık makinesi alarak uzlaştılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

385
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

473
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

184
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

K.Maraş Belediye Başkanı'nın sözlerine Trabzonlular kızdı

499
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

578
İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir