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Çocuklar eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İstiklal İlkokulu'nda, çocukları teknolojik cihazların bağımlısı olmaktan kurtarmak için, bahçeye eski dönemin sokak oyunları çizildi.

DHA | 12.12.2018 - 10:56..
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Öğrenciler bu sayede, anne ve babalarının dönemine ait oyunları öğrenerek hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de sosyalleşiyor.

Tunca Mahallesi'nde 430 öğrencisi bulunan İstiklal İlkokulu yönetimi, hayata geçirdikleri proje sayesinde öğrencilerin eski dönem sokak oyunları öğrenmesini sağladı.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNUYORLAR

Uzun yıllardır sokakların vazgeçilmez oyunları arasında yer alan, ancak bugün yetişen çocukların kentleşme nedeniyle eskiye göre biraz daha uzak kaldığı oyunlar için okul bahçesinde çizimle alanlar oluşturuldu.

'Yağ satarım bal satarım', 'mendil kapmaca', 'seksek', 'köşe kapmaca' gibi oyunları öğrenen öğrenciler, bu sayede, teknolojinin zararlı etkenlerinden uzak tutuluyor.

Çocuklar eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

OYUNLARI OKULDA ÖĞRENİYORLAR

Sokakta oynama kültürünün arttırılması amacıyla çizilen sokak oyunları sayesinde çocuklar, anne ve babalarının bir zamanlar sokakta oynadığı oyunları şimdi okullarında öğrenmeye başladı.

Öğretmenler, okul bahçesinde oluşturulan oyun alanında birçok öğrencinin adını bile bilmediği oyunları, öğrencilere kurallarıyla öğretiyor.

Çocuklar eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

"PROJEYİ UYGULADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, asıl amaçlarının çocuklara eski oyunları öğretip, onları mücadele ruhlarını bir nebze de olsa arttırmak olduğunu ifade etti. İstiklal İlkokulu Müdürü Gürsel Kara ise projeyi okullarında uygulamaktan dolayı çok memnun olduklarını söyledi.

Çocuklar eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Okulun 3'üncü sınıf öğrencisi Esin Cansu, "Buradaki oyunlar sayesinde internetten uzak duruyorum" dedi. Aynı sınıftan Yunusemre Durmuş ise, 'yağ satarım bal satarım' oyununu ilk defa oynadığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Çocuklar eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

Çocuklar eski sokak oyunlarını okulda öğreniyor

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