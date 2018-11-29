Çocuklar internette zararlı içeriklere karşı korunmuyor

Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen Çocuk İstismarında Önleme Çalışmaları başlıklı bilgilendirme toplantısında, Dijital Çocuk araştırmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

SANAL TEHLİKE

Uzman konuşmacılar tarafından çocuk istismarına karşı yürütülen program ve etkin mücadele yöntemlerinin ele alındığı toplantıda açıklanan araştırma sonuçlarına göre, internette zaman geçiren çocukların yüzde 78'i sakıncalı sitelere karşı kesinlikle korunmuyor.

PROFİLLERİ HERKESE AÇIK

Çocukların günde ortalama internette geçirdikleri süre 2.7 saati buluyor. Her 5 ebeveynden 1'i ise çocuklarının sosyal medya hesaplarını denetlemiyor. Her 4 çocuktan 1'inin profili ise herkese açık görünüyor ve rahatlıkla girilebiliyor.

2 SAAT İNTERNET KULLANMA İZNİ

15 ilde, 1-17 yaş arası 802 çocuğu olan 537 ebeveyn ile gerçekleştirilen 'Dijitalde Çocuk' araştırmasına göre; ebeveynlerin yüzde 60'ı çocuklarının internete girişine sınırlama getirirken, ortalama 2 saat 11 dakika internet kullanmalarına izin veriyor.





ÇOĞU ÇOCUK OYUN İÇİN İNTERNETTE

"Çocuğunuz interneti hangi amaçlar için kullanıyor?" sorusuna ebeveynlerin yüzde 79'u oyun, yüzde 76'sı eğitici faaliyetler, yüzde 57'si video, yüzde 36'sı arkadaşlarıyla iletişimde olmak, yüzde 28'i dizi izlemek yanıtını veriyor.

KORUNMA PROGRAMI KULLANMIYORLAR

Araştırmaya göre, çocuğu internete giren ebeveynlerin yalnızca yüzde 8'i sakıncalı sitelere karşı program uygulaması kullanıyor. Yüzde 14'lük dilim ise korunma programı kullanmadığının farkında bile değil. Çocukların yüzde 17'si ebeveynlerinin sınırlamalarından rahatsız olurken, yüzde 33'ü sınırlamaları bilmiyor.



