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Çocuklar köprü istedi, kaymakamlık kolları sıvadı

Bingöl'de bir babanın, okula giden servis aracına ulaştırmak için çaydan geçerken sırtına aldığı çocukları, evlerine giden yola köprü yapılmasını istedi. Çocukların sesini kaymakamlık duydu.

DHA | 04.11.2019 - 11:06..
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan 3 çocuk babası Kemal Okuyucu, Yedisu ilçesinde öğrenim gören 10 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Ruken'i her gün, yatılı bölge okulunda kalan 12 yaşındaki oğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Serhat'ı ise haftanın 2 günü servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor.

Çocuklar köprü istedi, kaymakamlık kolları sıvadı

KARDEŞLER KÖPRÜ İSTİYOR

Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp, aynı yoldan dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen kardeşler, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi.

Çocuklarını servise ulaştırmak için her gün dağları aşıyor VİDEO

Çocuklar köprü istedi, kaymakamlık kolları sıvadı

'ATIN ÜZERİNDE KIZIMLA BİRLİKTE SUYA DÜŞTÜK'

Eşi Arzu Okuyucu (40) ile yaz mevsiminde ot biçerek geçimini sağlayıp, çocuklarını okutan Kemal Okuyucu, yol güzergahında bulunan Peri Çayı'nda kızı Ruken ile suya düştüğünü ve ölüm tehlikesi yaşadığını anlattı. Mezralarına yapı ulaşımın sağlanması için köprü yapılaması gerektiğini anlatan Okuyucu, "İlkbahar ayında kızımı ve oğlumu yine okula götürürken komşumuzun atına binerek yola koyulduk. Tam suyun ortasından karşıya geçerken; su birden çoğaldı, akıntı bizi ve atı sürükledi. Kızım suyun içinde kaybolmuştu. Baktım atın ipini sıkıca tutmuş, atla beraber sürükleniyordu. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra suyun kenarına geldiğimizde orda bekleyen köylülerinde yardımıyla kurtulduk." dedi.

Çocuklar köprü istedi, kaymakamlık kolları sıvadı

Bir daha o anı yaşamak istemediklerini ve çok etkilediklerini ifade eden Okuyucu, isteklerinin sadece bir köprü olduğunu söyledi.

'BOĞULMAMAK İÇİN AĞZIMI BURNUMU SIKI TUTTUM'

Yedisu İlkokulu'nun 3'üncü sınıfında öğrenim gören Ruken, babasıyla birlikte Peri Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikleri olaydan çok korktuğunu anlatırken; Yedisu Yatılı Bölge Orta Okulu'nun 6'ncı sınıfında öğrenim gören Serhat'ın tek isteği ise babasının yaşadığı bu zorluktan kurtulması için mezralarına köprü yapılması olduğunu söyledi.

Çocuklar köprü istedi, kaymakamlık kolları sıvadı

KÖPRÜ YAPILACAK

Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

Çocuklar köprü istedi, kaymakamlık kolları sıvadı

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