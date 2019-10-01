taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6511
Euro
6.1552
Altın
1467.01
Borsa
105033.02
Gram Altın
266.768
Bitcoin
47212.77

Çocuklar, sokakta artık daha az oynuyor

Araştırmalara göre Türkiye'de, her 10 çocuktan 6'sı, günde bir saatten az dışarıda oynuyor.

AA | 01.10.2019 - 05:40..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çocuklar Hareket Ediyor" başlıklı panelde, çocukların temel hareket becerilerinin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Çocuklar, sokakta artık daha az oynuyor

"7 ÇOCUKTAN BİRİ HİÇ DIŞARIDA OYNAMIYOR"

Türkiye'de çocukların dışarıda oynama süresinin azaldığına işaret eden Ahmetoğlu, "Günümüzde çocuklar sokakta daha az oyun oynuyor, daha az vakit geçiriyor ve çocuklukları boyunca belki de hiç ağaca tırmanamıyor. Araştırmalara göre, her 10 çocuktan 6'sı, günde bir saatten az dışarıda oynuyor. Ortalama her 7 çocuktan biri de bir günde dışarıda hiç oyun oynamıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklar, sokakta artık daha az oynuyor

"OKULLARIN OLANAKLARI DA SINIRLI

"Çocukların gönüllerince koşup hareket edebileceği alanlar bu denli kısıtlıyken, okullarımızın onlara sunduğu olanaklar da bu anlamda sınırlı kalmaktadır." diyen Ahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Oyun ve hareket etme göz önünde bulundurulduğunda, çok geniş alanlara ihtiyaç duymadan, sınıf ortamında ve bahçede öğretmenler ile çocukların birlikte yalnızca 30 dakika ayırarak gerçekleştirebileceği, temel hareket becerilerini destekleyen etkinlikler yapılabilir. Oyunlar ve müziği içeren eğlenceli bir sürecin yaşandığı etkinlikler yapılabilir. Özel gereksinimli bireylerin akranlarıyla öğrenebileceği, aile katılımıyla desteklenen bütüncül programlara ihtiyaç var."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

Thomas Cook, Hollanda ve Belçika'da da iflas etti

29
Serdal Adalı: Beşiktaş başkanlığına adayım

Serdal Adalı: Beşiktaş başkanlığına adayım

17
Fatih Terim: PSG ile keyifli bir maç istiyoruz

Fatih Terim: PSG ile keyifli bir maç istiyoruz

21
Güç bizle diyen Trump'ın kızına 'Luke Skywalker'dan yanıt

Güç bizle diyen Trump'ın kızına 'Luke Skywalker'dan yanıt

9
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

1
Kilo veren tip 2 diyabetlilerin iyileşme oranı artıyor

Kilo veren tip 2 diyabetlilerin iyileşme oranı artıyor

3
Hindistan’da otobüs kazası: 21 ölü 50 yaralı

Hindistan’da otobüs kazası: 21 ölü 50 yaralı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir