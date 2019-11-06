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Çocuklar yokuştan aşağı lastik yuvarladı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir grup çocuğun oyun oynamak için yuvarladığı kamyon lastiği, yol kenarında bulunan Gülbade Kevik (70) ve Dilber Karataş'a (79) çarptı.

DHA | 06.11.2019 - 16:32..
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İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala 7084 Sokak'ta üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı.

Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü. Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILMADI

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı belirtildi.

Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -6

MAHALLELİDEN YOKUŞ İSYANI

Gülbade Kevik'in komşuları, yokuştan sürekli olarak çeşitli maddelerin aşağıya atıldığını savundu. Zaman zaman yokuş sebebiyle kazaların yaşandığını belirten Fatma Çetin (45), "Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü koptu. Ben de gürültüyü duyduktan sonra pencereye çıktım. Gülbade ablayı yaralı görünce hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittikten birkaç saat sonra da ölüm haberini aldık. Çocuklar, zaman zaman yokuştan aşağıya lastik bırakıyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli kazalar da meydana geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -2

"BU YOKUŞA BİR ÖNLEM ALINMALI"

Yaşanan olayın şokunu atlatamadıklarını söyleyen Melike Serra Yalçın (20) ise, "Lastik isabet ettikten sonra Gülbade Teyze kanlar içinde yerde kaldı. Hepimiz çok etkilendik. Burada oturan biz veya bir başkası da olabilirdi. Çok kötü bir olay yaşadık. Bu yokuşa artık bir önlem alınmalı." ifadelerini kullandı.

Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı

Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -3

Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -4

Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -5


Çocukların yuvarladığ lastik 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı -7

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