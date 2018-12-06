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Çocuklara bot ve mont aldırarak şikayetçisiyle uzlaştı

Niğde'de yaşayan Sabri Karsak, tarlasını izinsiz kullandığı iddiasıyla şikayetçi olduğu komşusuyla, 20 öğrenciye mont ve bot alması karşılığında uzlaştı.

DHA | 06.12.2018 - 15:45..
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Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde yaşayan Sabri Karsak, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na adı açıklanmayan komşusundan tarlasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

20 ÇOCUĞA BOT VE MONT ALMASI ŞARTIYLA UZLAŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyayı "Uzlaştırma Bürosu"na gönderdi. Büro tarafından atanan Uzlaştırmacı Murat Dibek, iki tarafla irtibat kurdu. Sabri Karsak, şikayetinden, ancak komşusunun 20 çocuğa bot ve mont alması halinde vazgeçebileceğini söyledi. Şikayet edilen komşu,  bu şartı kabul etti. Böylelikle taraflar uzlaştı ve dava açılmadan dosya kapatıldı.

Çocuklara bot ve mont aldırarak şikayetçisiyle uzlaştı

Alınan mont ve botları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtan Sabri Karsak, "Ekilen arazim ve ettiğim zarar sonrası öğrencilerin sevindirilmesini istedim. 20 öğrencimize mont ve bot hediye ettik" dedi.

Çocuklara bot ve mont aldırarak şikayetçisiyle uzlaştı

"TOPLUMA YARARLI OLMALARINI İSTİYORUZ"

Uzlaştırmacı Murat Dibek de "Tarafların arasında mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz dosyalarımız vardı. Sabri Karsak ve şüpheli tarafı buluşturduk. Sabri Karsak, 20 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması halinde uzlaşacağını söyledi. Şüpheli taraf kabul etti. Biz uzlaştırma kapsamında, toplumsal bilinç oluşmasını ve mağdur tarafların topluma yararlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Çocuklara bot ve mont aldırarak şikayetçisiyle uzlaştı



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