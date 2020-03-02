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Çocuklara cinsel istismarda bulunan kuzenler tutuklandı

Manisa'da otomobillerindeki biri 12 diğer 15 yaşında olan kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan 2 kuzen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 02.03.2020 - 04:26..
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Manisa Kula Jandarma Komutanlığı'na dün saat 11.40'ta, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gölbaşı Mahallesi'ndeki Kula Göleti yakınlarında, otomobilden silahla ateş edildiği ihbarı yapıldı.

EKİPLER ARAÇTA 2 KIZ ÇOCUĞU OLDUĞUNU FARKETTİ

Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, 45 Z 6284 plakalı otomobilden silah atıldığını tespit etti. Otomobile doğru yaklaşan ekipler, kendilerini görünce araçtan inen Seyfullah Karaaslan ve amcasının oğlu Selçuk Karaaslan'ın tedirgin davranışlarından şüphelendi. Jandarma ekipleri, araca biraz daha yaklaşınca içinde 2 kız çocuğu olduğu fark etti. Bunun üzerine 2 kuzen gözaltına alındı.

KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDULAR

Otomobilde yapılan aramada ele geçirilen kurusıkı tabancaya da el koyuldu. Şüphelilerle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen kız çocukları V.Ç. (12) ve Y.A. (15), kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 kız çocuğu sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manisa Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, gözaltındaki şüpheliler hakkında savcının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyfullah Karaaslan ve kuzeni Selçuk Karaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli Cezaevi'ne gönderildi.

Çocuklara cinsel istismarda bulunan kuzenler tutuklandı

Çocuklara cinsel istismarda bulunan kuzenler tutuklandı

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