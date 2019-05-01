Lübnan uyruklu H.E., Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi Silifke Caddesi'nde cep telefonunun bir çocuk tarafından kapkaç yöntemiyle çalındığını iddiasıyla, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.

40 İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 40 iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili araştırmayı sürdüren ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.K.'nin, çocuklara zorla kapkaç yaptırdığını tespit etti.

Çocuklara kapkaççılık yaptıran zanlı tutuklandı ViDEO

TEHDİTLE YAPTIRDI

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının, çok sayıda çocuğu tehditle kapkaça zorladığı iddia edildi.