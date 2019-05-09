Çocuklara trafik eğitimi akülü araba ile veriliyor

Konya’da Karayolu Trafik Haftası kapsamında, merkez Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Selçuklu Belediyesi ve Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje ile merkez ilçeler ve çevre ilçelerdeki okullarda eğitim gören ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine, trafik polisleri tarafından eğitim verildi.

AKÜLÜ ARABALARLA TRAFİK EĞİTİMİ

Öğrenciler, sınıflarda trafik kuralları hakkında görsel ve teorik olarak bilgilendirildikten sonra Trafik Eğitim Parkı’nda, akülü arabalara bindi. Çocuklar parkta öğrendiklerini, eğlenerek uygulama fırsatı buldu.

Çocuklar araba kullanarak trafik kurallarını öğreniyor İZLE

"GÜZEL BİR UYGULAMA"

Uygulamanın öğrenciler için oldukça faydalı olduğunu kaydeden Mustafa Necati İlkokulu öğretmenlerinden Ayşegül Gökgül, “Öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi zaten öğrenme adına bizim en çok istediğimiz şey. Biz ne kadar anlatırsak, anlatalım bir süre sonra havada kalıyor. Ama burada uygulama yapıyor olmaları, bu kadar eğlenmeleri onların öğrenmelerini pekiştiriyor. Güzel bir uygulama. Işıklarda bekleyen öğrencilerimiz oldu. Akülü arabalarda trafik kurallarına uyarak, düzgün bir şekilde kullanıp geldiler.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Eğitim gören öğrenciler ise bu eğitimin kendileri için trafik kurallarını öğrenmeleri açısından çok faydalı olduğunu, öğrendikten sonra akülü arabalarla hem uygulama yaptıklarını hem de çok eğlendiklerini belirttiler.

5 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK

Proje kapsamında, bu sene eğitim-öğretim dönemi bitene kadar 5 bin dördüncü sınıf öğrencisine trafik eğitimlerinin verilmesinin hedeflendiği ve bu zamana kadar yaklaşık 4 bin öğrenciye eğitim verildiği öğrenildi.