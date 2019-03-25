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Çocuklarda öğrenme hevesi okul öncesinde başlıyor

Okul öncesi öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmaya göre, çocuklar için bu dönem öğrenme aşkıyla geçiyor.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 15:55..
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Milyonlarca çocuk her sene okul öncesine başlayarak, eğitim hayatına olan ilk adımı atıyorlar. Çocuklar üzerine yapılan bir eğitim araştırmasına göre öğrenme aşkı okul öncesinde başlıyor.

Psikologlar ve eğitimciler her ne kadar eğitimin anne babalar tarafından verildiğini belirtse de bu çocuklarda öğrenme hevesini pekiştirmiyor. Okulda yaşıtlarıyla kaynaşan ve sosyalleşen çocuklar öğrenmek için daha çok çaba sarf ediyor.

Çocuklarda öğrenme hevesi okul öncesinde başlıyor

ÖĞRETMEN FAKTÖRÜ

Öte yandan okula başlayan minikler annelerinden ilk defa uzak kalarak ondan ayrı zaman geçiriyor. Bunun için öğretmenleri bir nevi savunma mekanizması olarak gören çocukların küçük yaşta merak duyguları gelişiyor.

ANAOKULU ZORUNLU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelecek sene okul öncesi eğitimin artık zorunlu olacağını açıklamıştı.

Çocuklarda öğrenme hevesi okul öncesinde başlıyor

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