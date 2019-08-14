Çocukları gösterilmeyen Malatyalı baba kendini vurdu

Gündüzbey Mahallesi'nde eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki Latif K., çocuklarını görmek istedi.

EŞİ ÇOCUKLARI GÖSTERMEK İSTEMEDİ

Eşinden ayrı yaşayan Latif K., eşinin yaşadığı eve gitti. Burada eşine çocuklarını görmek istediğini söyledi.

SİLAHLA KAFASINA ATEŞ ETTİ

Eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine sinirlenen Latif K. yanında getirdiği kurusıkıdan bozma silahla kafasına ateş etti.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Latif K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.