Çocukları hayvan dostlarımızla kaynaştıran kitap önerileri

Bence yazın güzelliği kitaplarla taçlanıyor. Günışığı Kitaplığı, hayvan dostlarımız için #yazkitaplığı diye tatlı mı tatlı bir sunum geliştirmiş. En güzel hikâyeleri, en iyi dostlarıyla okumak isteyenler için özel bir seçki hazırlamış. İçinde çocuklarınızın henüz tanışmadığı bir kitap varsa diye paylaşmak istedim. Listede Behiç Ak’tan Ursula K. Le Guin’e öyle özel isimler var ki… Çocuğunuza kitap okumayı sevdirmek için de enfes seçimler olabilir. Siz tatilde çocuğunuzla kimleri okuyorsunuz?

İşte bizim listemiz…

HER ŞEYİ YANLIŞ ANLAYAN KEDİ

Behiç Ak, çocukların zengin içdünyalarını, yaşam sınırlarını genişletme isteklerini ve meraklı hallerini yansıttığı çocuk romanlarına bir yenisini ekledi. Yazıp resimlediği kitaplarında, İstanbul’un kedilerini, insanlarını ve mekânlarını eşsiz bir kurguyla bir araya getiren sanatçı, bu kez okurlarını Anadolu’da nostaljik bir çevreye, eski bir eve davet ediyor. Bir ev kedisinin hınzır zihninden, insanların ve hayvanların paylaştığı yaşam alanlarını ironik tasvirlerle ustaca donatıyor. Canlılararası iletişimin mutlaklığına ve “bir arada yaşayabiliriz” duygusuna göz kırpan bir roman.

Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi

Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı

S.: 196

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PORTAKAL YILDIZI

Behçet Aysan ve Orhan Murat Arıburnu gibi önemli şiir ödüllerinin sahibi şair, eğitim yöneticisi Cahit Ökmen, bu kez çocukların dilinden, onların duygularından sesleniyor. Çocukluğun neşeli sesini, hınzır gülüşlerini, meraklı gözlerini, hatta kaygılı düşüncelerini duru ve etkili bir dille dizelerine yansıtan şair, yetişkinlerin içinde saklı kalan çocuğa da hitap ediyor. Doğayı, yaşamı, bin bir duyguyu aktaran 27 şiir, sanatçı Sadi Güran’ın usta işi özgün desenleriyle yeniden yorumlanıyor, görsel bir şölene dönüşüyor. Şiirin, çocuk edebiyatında da vazgeçilmez olan önemini hatırlatan kitap, her yaştan okura, sözle resmin bütünleştiği zengin bir imgelem sunuyor.

Portakal Yıldızı

Cahit Ökmen

Günışığı Kitaplığı

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MUHTEŞEM İKİLİ

Üretken yazar İsmet Bertan'ın bu kitabı çocuklar için kaleme aldığı öykülerden oluşuyor. Doğayı ve insanları kendi gerçekliklerinde gözlemlemeyi ustalıkla başaran Bertan, hayvanlarla insanların ilişkilerini film tadında aktarıyor. İlköğretimin özellikle 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin severek okuyacağı bağımsız yedi öyküde, insanların ve hayvanların dünyası bir arada anlatılıyor. Her öyküde farklı bir canlının dünyası, çevresiyle ve insanlarla ilişkileri etkileyici bir gözlem gücüyle işleniyor.

Muhteşem İkili

İsmet Bertan

Günışığı Kitaplığı

S.: 120

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UYKUSUNU ARAYAN ÇOCUK

Doğayı ve insanları derinlemesine gözlemleyerek öyküleştiren İrem Uşar, uykuya dalamayan bir çocuğun yarı mahmur yolculuğunu eğlenceli ve şiirsel bir üslupla dillendiriyor. Fenerden Taşınan Işık, Kuuzu ve Lunapark Ailesi, Lataşiba adlı kitaplarıyla çok sevilen yazar, yeni öyküsünde, çocukların masalsı dünyasından sesleniyor, düşle gerçeğin sınırında dolaşıyor. Bir gecelik macera boyunca hayvanların ilginç uyuma hallerini de örnekleyen öykü, başarılı illüstratör Merve Atılgan'ın özgün desenleriyle canlanıyor.

Uykusunu Arayan Çocuk

İrem Uşar

Günışığı Kitaplığı

S.: 28

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ÇİZMELİ GICIR

Sevgi Saygı, “Yasemin ve Lavanta” dizisinin ikinci kitabında, küçük okurlarını yine çok eğlenceli ve soluksuz bir serüvene çıkarıyor. Yasemin ve bez bebeği Lavanta’nın yakın arkadaşlığına sürpriz bir isim katılıyor. Ünlü Çizmeli Kedi’nin torunu, Çizmeli Gıcır! Yasemin’in sıra arkadaşı Şule, hastalanınca okuldan uzak kalır. Yasemin de arkadaşını sevindirmek ister. Bir gece hepsi birden Çizmeli Gıcır’ın peşine takılır ve buzdolabının kapağını açtıklarında, ummadıkları bir şeyle karşılaşırlar. Yoksa, bu bir rüya mıdır?

Çizmeli Gıcır

Sevgi Saygı

Günışığı Kitaplığı

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FRANZ VE KÖPEK HİKÂYESİ

Tüm dünyanın sevdiği, Hans Christian Andersen ve ALMA ödüllü yazar Christine Nöstlinger’den, okumaya yeni başlayan çocuklar için 4 kitaplık neşeli bir dizi! Arkadaşlık, macera, oyun ve eğlenceyi buluşturan, birbirinden bağımsız okunabilen “Franz” dizisinin ilk kitabında, bir çocuğun köpekle kurduğu ilk dostluk renkli desenler eşliğinde anlatılıyor.

Franz ve Köpek Hikâyesi

Christine Nöstlinger

Günışığı Kitaplığı

S.: 56

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SESSİZ YÜREK

Editörlüğünü, eleştirmen ve yazar Semih Gümüş'ün üstlendiği Köprü Kitaplar dizisinin dördüncü kitabı, edebiyatımızın ustalarından Necati Güngör'ün bu dizi için yazdığı öykülerini bir araya getiriyor. Yüreklerde derin izler bırakacak, nostaljik bir duyarlılıkla kaleme alınmış bu yedi güçlü öykü, insanı hayvanlarla yan yana getirirken çocuklara yaşama ilişkin yeni yeni "köprüler" sunuyor.

Sessiz Yürek (Köprü Kitaplar 4)

Necati Güngör

Günışığı Kitaplığı

S.: 108

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DÖRT YAVRU

Dünya edebiyatının büyülü kalemi, çocuklar için yarattığı gerçeküstü aileyle günümüz dünyasını eleştiriyor. "Yerdeniz" dizisi ve Mülksüzler'in yazarı, fantastik edebiyatın dünyada en çok okunan ustalarından Ursula K. Le Guin küçükler için yazdığı dizisi ilk kez Türkçe'de! Dört sıradışı kedi yavrusunun, her geçen gün daha çok makineleşip, tehlikelerle dolan büyük kentten kaçış öyküsünü anlatıyor. S. D. Schindler'in özgün desenleriyle canlanan 4 kitaplık dizide, Le Guin kedilerin ilginç dünyasını onların en doğal halleriyle anlatırken, günümüzün sosyal konularını doğaüstü bir kurguyla işliyor ve masalla gerçeği yine başarıyla harmanlıyor.

Dört Yavru (Kanatlı Kediler Masalı 1)

Ursula K. Le Guin

Günışığı Kitaplığı

S.: 44

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DÜŞLER SİRKİ

İtalyan edebiyatının büyülü kalemi Angela Nanetti, son çocuk romanıyla Türkçe'de! Aile ilişkilerini, dostlukları ve hayalleri anlattığı kitaplarıyla tanınan, Hans Christian Andersen Ödülü sahibi yazar, bu kez çocukların gözünden modern dünya eleştirisi yapıyor. Birileri için yeterince kazançlı değil diye her şeyi yıkan, yutan, yaşam alanlarının dışına iten düzeni mizahi bir dille anlatan roman, ötekileştirme, kentleşme, tek adam, rant kavramlarını ustalıkla işliyor. Yazar, büyülü gerçekçi bir düş evreninde dolaştırdığı ilginç kahramanlarıyla, okuru günümüz toplumsal yaşamının sert gerçekliğini düşünmeye davet ediyor. Avrupa'nın en önemli yazarlarından sayılan Angela Nanetti'nin ölüm gibi zor bir temayı çocuk gerçekliğiyle anlattığı romanı Dedem Bir Kiraz Ağacı da çocuk klasikleri arasında.

Düşler Sirki

Angela Nanetti

Günışığı Kitaplığı

S.: 144

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GÖKÇE’NİN YOLU

Anne ve babası yüzünden aklı karışan Gökçe, yaz tatilini Maya Hala’nın yanında geçirmek için yola çıkar. Bir orman köyünde, telefon ve internet olmadan yaşamak zorunluluğu canını sıksa da, halanın dillere destan kişiliği onu cezbetmektedir. Gökçe, günler geçtikçe, yazları çobanlık yapan Ayhan’dan ağaçların, yıldızların adını öğrenmeye başlar. Gizemli ormanda gezintiye çıktıklarında, Maya Hala’ya neden “Leylek Kadın” dendiğini de anlayacaktır...

Gökçe’nin Yolu

Ahmet Büke

Günışığı Kitaplığı

S.: 112

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Damla Karakuş

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