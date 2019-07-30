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Çocukları taciz eden sapık mahalleliden dayak yedi

Sultangazi'deki parkta çocukları tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

DHA | 30.07.2019 - 14:10..
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İstanbul Sultangazi'deki Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, parktaki çocuklara tacizde bulundu.

Bu iddiayı duyan çocukların aileleri mahalleli ile birlikte şüpheliye tekme tokat saldırdı.

İstanbul'da taciz iddiasına meydan dayağı İZLE

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Mahalle sakinlerinden bazıları, şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

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