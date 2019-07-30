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1 Eski dolmuş motorundan jeneratör yaptı İşlerinde kullandığı jeneratörün sürekli arızalanması nedeniyle, yeni bir jeneratör almaya maddi imkanları el vermeyen kaynak ustası, kendi jeneratörünü yaptı.

2 Van’da 520 paket kaçak sigara yakalandı Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

3 Dünya merkez bankaları rezervlerindeki altını artırdı Dünyadaki ekonomik belirsizlik ve dalgalanmalar ülkelerin altına yönelmesine neden oluyor. Merkez bankaları, batma riskinin olmaması nedenleriyle rezervlerindeki altın varlığını artırmaya gidiyor.

4 Çocukları taciz eden sapık mahalleliden dayak yedi Sultangazi'deki parkta çocukları tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

5 Apple, 2021 yılına kadar kendi 5G modeminin hazır olmasını istedi Apple, Intel'in modem üretim birimini satın aldıktan sonra 5G modemlerin beklenenden daha çabuk üretilmesini planlıyor.

6 CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.