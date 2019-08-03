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Çocukları yangından alt kata sarkıtarak kurtardı

Ağrı'daki bir binada çıkan yangında çocuklarıyla balkona mahsur kalan anneye, komşuları yardım etti.

DHA | 03.08.2019 - 13:00..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi'nde, 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında oturan Selki ailesinin evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Eşi İstanbul'da inşaatlarda çalışan Perihan Selki, evdeki alevlerin yükselmesi üzerine balkona çıkarak yardım istedi.

KOMŞULARI YARDIM ETTİ

Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar alevler evi sararken, Perihan Selki, çocukları 4 yaşındaki Enes ve 5 yaşındaki Hiranur ile balkona çıktı.

Çocukları yangından alt kata sarkıtarak kurtardı

ÇOCUKLARINI SARKITARAK KURTARDI

Büyük panik yaşanırken, Pınar Selki, çocuklarını, alt katta komşularının açtığı battaniyeye sarkıttı. Çocukların aşağıya düşme ihtimaline karşın vatandaşlar, apartmanın giriş kısmında da aynı yöntemle örtü açarak önlem aldı.

Çığlıklar atan çocukların sarkıtılma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.

Çocukları yangından alt kata sarkıtarak kurtardı

ANNE DE İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI

Bir süre sonra adrese ulaşan itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla anneyi kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğunnu sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çocukları yangından alt kata sarkıtarak kurtardı

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