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Çocukların çamurda kızak eğlencesi

Muş'ta çocuklar, beklenen kar gelmeyince, kızaklarını alıp, yağmurun ardından oluşan çamurda kayarak doyasıya eğlendiler.

İHA | 07.12.2018 - 12:36..
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Hasköy ilçesine bağlı Azıklı köyünde kar yağışını sabırsızlıkla bekleyen köylü çocuklar, yağmurun ardından dağlık kesimlerde oluşan çamurda doyasıya kayak yaparak eğlendi. Kendi imkanlarıyla yaptıkları kızakların altına hortum takan çocuklar, okul çıkışında çamurda kayarak eğleniyor.

''KAR YAĞMADI BİZ DE ÇAMURDA KAYIYORUZ''

Yüksek kesimlerden kızaklarla kayan çocuklar, kaymanın 'çok eğlenceli' olduğunu söyledi. Bu yıl henüz kar yağmadığını ifade eden çocuklardan Sinan Karasu, “Bu yıl kar yağmadığı için biz de çamurda kayıyoruz. Okul sonrası arkadaşlarımızla gelip burada kayıyoruz” dedi.

Çocukların çamurda kızak eğlencesi

Her sene köye 2-3 metre kar yağdığını hatırlatan Fatih Soydan da, “Bu sene henüz kar yağmadı. Yağmur yağınca çamur oluştu. Çamurun oluşması ile arkadaşlarımızla birlikte gelip burada kayak yapıyoruz. Buradan kayıyoruz ve çok eğleniyoruz. Çok güzel. Kaymaktan çok mutlu oluyorum. Herkes kaysın. Bütün çocuklara tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocukların çamurda kızak eğlencesi VİDEO

BU SENE KAR DEĞİL ÇAMUR VAR

Her sene kış mevsiminde dağlık alanda kaydıklarını kaydeden Furkan Soydan ise “Biz her sene kış aylarında buraya kaymaya geliyoruz. Her sene buraya kar yağıyordu. Bu sene kar yağmadığı için yağmur sonrası burası çamur oldu. Kendi yaptığımız kızakların altına hortum takarak kayıyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Çocukların çamurda kızak eğlencesi

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