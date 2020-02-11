Çocukların hayal gücüne övgü: Okuldaki Hayalci Dizisi

Çocukken hayal gücünüzün sınırlarını ne kadar zorlamıştınız? Ödevlerinizi yapamayışınızın, okula geç kalışınızın, verilen bir sorumluluğu yerine getirmeyişinizin en komik bahanesi neydi? Mesela ben bir keresinde bahçede tam okumamı yapacakken karıncalar komşu bahçeden bizim bahçeye doğru hücum etmiş, onlarla savaşmıştım… Ertesi gün anlatmaya başladığım bu hikâye, öğretmenimin ilgisini o kadar çekmişti ki, ödevimi yapmayışımın bir önemi kalmamıştı.

Şimdi Okuldaki Hayalci Dizisi’ni incelerken bunları anımsayınca çok eğlendim. Çünkü bir zamanlar ben de böyle hayal gücümü konuşturduğum hikâyeler yazmaya bayılırdım. Aslında evet, hala bayılıyorum. Okuldaki Hayalci Dizisi, işte çocukların ve çocuk yanımızın hayal gücüne bir övgü. Komik bir okuma deneyimi sunuyor…

(Yazan: Davide Cali, Resimleyen: Benjamin Chaud)

OKULDAKİ HAYALCİ DİZİSİ

Okuldaki Hayalci Dizisi, ödevini yapmayan ve okula geç kalan bir çocuğun sınırsız hayal gücünü yansıtan iki kitaptan oluşuyor. Eğlenceli bir dünyanın içine çeken hikâyelerde, Robin Hood, Kırmızı Başlıklı Kız, Fareli Köyün Kavalcısı, resmi geçit yapan filler, dev sürüngenler, uzaylılar ve daha birçok sıra dışı kahraman boy gösteriyor…

Bu dizi, sadece çocuklar değil, çocuk yanını yitirmeyen yetişkinlere de hitap ediyor. Sadece hikâyeleri değil, onları destekleyen çizimleriyle de göz dolduruyor…

Dizinin Türkçe yayın editörlüğünü Müren Beykan üstlenirken, Türkçeye de Alara Baykan çeviriyor…

Dizi, “Ödevimi Yapmadım Çünkü Acayip Şey Oldu” ve “Okula Giderken Çok Komik Şeyler Oldu” adlı iki kitaptan oluşuyor.

ÖDEVİMİ YAPMADIM ÇÜNKÜ ACAYİP ŞEYLER OLDU

İlk kitap, ödevini yapmayan bir çocuğun sınırsız hayal gücünü yansıtıyor. Bu kitapta, uzaylılar, dev sürüngenler, Robin Hood, etobur bitkiler ve daha nicesi var.

Tanıtım bülteninden bir küçük kısım da şöyle:

“Eee, ödevini neden yapmadın bakalım?”

“Ödevimi yapmadım çünkü… Maymun dolu bir uçak arka bahçemize iniş yaptı. Asi bir robot evimizi yerle bir etti. Elfler tüm kalemlerimi sakladı. Bilirsiniz, klasik şeyler işte…”

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OKULA GİDERKEN ÇOK KOMİK ŞEYLER OLDU

Dizinin ikinci kitabında ise kahramanımız, okula geç kalan hayal gücü sınırsız bir çocuk. Bu kitapta da, Fareli Köyün Kavalcısı, Kırmızı Başlıklı Kız, Yeti, resmi geçit yapan filler ve daha nicesi var.

Tanıtım bülteninden bir küçük kısım da şöyle:

“Eee, bu sabah okula neden geç kaldın?”

“İnanmayacaksınız ama, her şey dev karıncaların kahvaltımı çalmasıyla başladı. Sonra kötü ninjaların saldırısına uğradım. Dünyayı uzaylılardan korumam istendi!.. Neler neler geldi başıma!”

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Damla Karakuş

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