Çocukların icra aracılığıyla görülmesi son bulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"HARÇ ALINMAYACAK"

Boşanmış ve çocuklarını göremeyen anne veya babanın icra harcı yatırarak çocuğunu görebildiğini hatırlatan Gül, "Bu konunun ortadan kalkmasını hükümet olarak konuştuk. Harç alınmaması yönünde kararımız var. Çocuk teslim merkezleri gibi kreş ortamında ya da belli ortamlarda çocuğu anne ya da baba teslim edip, uzmanlar eşliğinde yine alınması, umuyorum ikinci yargı paketinde yer alacaktır. Konuyu bizler de önemsiyoruz." diye konuştu.