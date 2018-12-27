Çocukların kar mutluluğu

2018'in ilk 11 ayında Türkiye'de toplam 420 milyon 82 bin 901 araç, otoyol ve köprüleri kullandı. Devletin kasasına 11 ay sonunda toplam 1 milyar 593 milyon TL girdi.

420 milyon araçtan 1 milyar 593 milyon lira gelir

Berat Albayrak: "CHP’li Aykut Erdoğdu’nun hakkımızda ortaya attığı iftiralara karşı açtığımız davayı kazandık. Tazminatı Şehit aileleri ve yakınlarının ihtiyaçları için bağışladık."

1 Trump Irak ziyaretinde Erdoğan'dan bahsetti Irak'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Trump, "Erdoğan ile konuştum, O da DEAŞ'ı yenmek istiyor" dedi.

2 Mısır'da Biltaci'nin gülümsemesine 2 yıl hapis Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci, duruşmada "güldüğü" gerekçesiyle "yargıya hakaretten" 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 Ses hızını aşan HABRAS çelik kaplı betonu deldi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan HABRAS’ta nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında, ses hızı aşılarak başarılı sonuç elde edildi.

4 27 Aralık Perşembe kar tatili olan iller Yurdun büyük bir kısmını etkisine alan olumsuz hava koşullarından dolayı, 27 Aralık Perşembe günü bazı illerde eğitime ara verildi

5 Özge Özpirinçci Izabel Goulart'e meydan okudu Oyuncu Özge Özpirinçci, Izabel Goulart'ın sevgilisi Alman kaleci Kevin Trapp'le verdiği Noel pozunu taklit edeceklerini söyleyerek, ünlü modele adeta meydan okudu.

6 HDP'nin Türk-Kürt kavgası yalanı Sarhoş biri tarafından vurularak öldürülen Kadir Sakçı'nın ağabeyi, olayı reklam malzemesi haline getiren HDP'nin, "Türk-Kürt kavgası" iddiasını yalanladı.