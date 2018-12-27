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Çocukların kar mutluluğu

İki gündür devam eden ve kalınlığı 40 santimetreye ulaşan karın keyfini çıkaran çocuklar, görenleri de mutlu ediyor.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 10:35..
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Samsun'un Ladik ilçesinde çocuklar, 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle sokakları adeta kayak pistine çevirdi.

40 SANTİME ULAŞAN KAR KALINLIĞI

İlçede etkili olan kar yağışı sonucu, özellikle sokaklarda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte zorlandığı ilçede, karın keyfini ise çocuklar çıkardı.

Çocukların kar mutluluğu

Bazı köylerinde taşımalı eğitime ara verilen ilçede, kar yağışını fırsat bilen çocuklar, cadde ve sokakları adeta kayak pistine döndürdü.

Yokuşlardan kızak, naylon, leğen ve şambrellerle kayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Çocukların kar mutluluğu

"Muhtarın yokuşu" adı verilen sokakta, her sene kar yağışının ardından kaydıklarını belirten çocuklar, bu sokakta kızakla kaymak için 2 kilometre uzaktan gelenlerin bile olduğunu dile getirdi.

Çocukların kar mutluluğu

Çocukların kar mutluluğu

Çocukların kar mutluluğu

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