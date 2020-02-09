Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy'de yaşandı.

ÇOCUKLARLA KARTOPU

Kar yağışını fırsat bilen çocukları kartopu oynarken gören polisler, araçlarını durdurarak onlarla kartopu oynadı.

Çocukların kartopu eğlencesine polis de katıldı ViDEO

"ATEŞKES İLAN ETTİK"

Çocukların oyununa ortak olan polisler daha sonra ekip otosuna binerek, görevlerine devam etti. Ortaya ise içleri ısıtan görüntüler çıktı. Polislerin alanı terk ederken "Ateşkes ilan ettik, ateşkes." demesi ise dikkatlerden kaçmadı.