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Çocukların kartopu eğlencesine polis de katıldı

İstanbul'da az da olsa yağan kar, çocuklar için kısa süreli bir eğlenceye dönüştü. Çocukların kartopu eğlencesine devriyedeki polisler de ortak olunca, ortaya içleri ısıtan görüntüler çıktı.

DHA | 09.02.2020 - 11:15..
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Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler Arnavutköy Boğazköy'de yaşandı.

ÇOCUKLARLA KARTOPU

Kar yağışını fırsat bilen çocukları kartopu oynarken gören polisler, araçlarını durdurarak onlarla kartopu oynadı.

Çocukların kartopu eğlencesine polis de katıldı ViDEO

"ATEŞKES İLAN ETTİK"

Çocukların oyununa ortak olan polisler daha sonra ekip otosuna binerek, görevlerine devam etti. Ortaya ise içleri ısıtan görüntüler çıktı. Polislerin alanı terk ederken "Ateşkes ilan ettik, ateşkes." demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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