Çocukların sayesinde yavru köpek kurtarıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde rögara düşen köpek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde çıkarıldı.

ÇOCUKLAR FARK ETTİ

Kapağı açık haldeki rögardan köpek sesi geldiğini duyan çocukların durumu ilettiği aileleri belediye ekiplerine haber verdi.

Hayvanın mahsur kaldığını öğrenen bir mahalle sakini ise merdivenle rögara indi.

ÇEVRE HALKI YARDIM ETTİ

Köpek yavrusunu kurtaran kişi ile çevredeki çocuklar, hayvana su ve yemek verdi.

Mahalleye gelen Adana Su ve Kanalizasyon ekipleri de rögarın kapağını yerine taktı.