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Çocukların sayesinde yavru köpek kurtarıldı

Tufanbeyli ilçesinde yaşanan olayda, kapağı açık rögara düşen köpek çıkarıldı.

AA | 27.07.2019 - 17:26..
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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde rögara düşen köpek yavrusu, çocukların dikkati sayesinde çıkarıldı.

ÇOCUKLAR FARK ETTİ

Kapağı açık haldeki rögardan köpek sesi geldiğini duyan çocukların durumu ilettiği aileleri belediye ekiplerine haber verdi.

Hayvanın mahsur kaldığını öğrenen bir mahalle sakini ise merdivenle rögara indi.

Çocukların sayesinde yavru köpek kurtarıldı

ÇEVRE HALKI YARDIM ETTİ

Köpek yavrusunu kurtaran kişi ile çevredeki çocuklar, hayvana su ve yemek verdi.

Mahalleye gelen Adana Su ve Kanalizasyon ekipleri de rögarın kapağını yerine taktı.

Çocukların sayesinde yavru köpek kurtarıldı

Çocukların sayesinde yavru köpek kurtarıldı

Çocukların sayesinde yavru köpek kurtarıldı

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